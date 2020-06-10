Абделазиз: не думаю, что Хабиб даст Макгрегору шанс

Али Абделазиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что не может убедить своего подопечного снова сразиться с Конором Макгрегором.



«После того, как Гэтжи победил Фергюсона, я сказал ему: «Буду с тобой честен. Если ты проведешь бой с Макгрегором, то заработаешь гораздо больше, чем на бое с Нурмагомедовым. Но он сказал: «Родители воспитали меня лучше. Репутация, которая у меня есть в семье и спорте дороже денег.



Но если Джастин победит, то может сразиться и с Конором. Если победит Хабиб, он лучше перейдёт в полулёгкий вес. Что значит для Хабиба снова сразиться с Конором? У Хабиба есть эти чёртовы деньги. Ему не нужны ещё € 20 или 30 млн. Я не могу убедить его снова выйти на бой с Макгрегором. Честно говоря, я не думаю, что Хабиб даст ему шанс. Он другой. В первую очередь он ценит принцип, а уж потом деньги. Этот парень говорил о его отце, матери, жене… И вы хотите дать этому куску дерьма ещё один шанс? Кто дал бы?» — приводит слова Абделазиза ESPN.

Менеджер Нурмагомедова: отец Хабиба прогрессирует