Менеджер Петра Яна: мы не выбирали соперника на титульный бой

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца UFC Петра Яна, рассказал, что они не выбирали соперника на бой за титул чемпиона лиги в легчайшем весе. Ранее сообщалось, что соперником Яна на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, станет Жозе Алду.
«Нельзя сказать, что переговоры шли как-то сложно или долго. Учитывая, что Петра объявили первым претендентом на вакантный титул, с нашей стороны требовалось только согласие. Понятное дело, что мы уже не выбирали, с кем драться, мы готовы были драться с любым. Выбор UFC пал на Алду. Я думаю, что это связано с тем, что он должен был драться с Сехудо, и с его популярностью.
Многие поспорят, заслуживает он такой шанс или нет, но всё-таки Алду очень опытный и опасный боец. И не забываем, что он спустился из категории выше и преимущества в габаритах и длине рук на его стороне. В любом случае мы не считаем, что бой будет лёгким, но уверены, что Пётр станет чемпионом», — приводится слова Абдрахманова в «инстаграме» БК «Архангел Михаил».
- 10 июня 2020
-
07:49
-
04:08
-
03:49
-
03:26
-
02:57
-
02:36
-
00:45
-
00:03
- 9 июня 2020
-
23:46
-
22:30
-
21:27
-
21:18
-
20:15
-
19:37
-
19:15
-
18:56
-
18:31
-
17:27
-
16:04
-
15:28
-
15:04
-
14:41
-
14:09
-
13:39
-
13:03
-
12:03
-
11:00
-
09:45
-
09:07
-
05:18
-
00:48
- 8 июня 2020
-
23:00
-
21:57
-
21:02
-
19:28