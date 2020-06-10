Менеджер Петра Яна: мы не выбирали соперника на титульный бой

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца UFC Петра Яна, рассказал, что они не выбирали соперника на бой за титул чемпиона лиги в легчайшем весе. Ранее сообщалось, что соперником Яна на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, станет Жозе Алду.

«Нельзя сказать, что переговоры шли как-то сложно или долго. Учитывая, что Петра объявили первым претендентом на вакантный титул, с нашей стороны требовалось только согласие. Понятное дело, что мы уже не выбирали, с кем драться, мы готовы были драться с любым. Выбор UFC пал на Алду. Я думаю, что это связано с тем, что он должен был драться с Сехудо, и с его популярностью.

Многие поспорят, заслуживает он такой шанс или нет, но всё-таки Алду очень опытный и опасный боец. И не забываем, что он спустился из категории выше и преимущества в габаритах и длине рук на его стороне. В любом случае мы не считаем, что бой будет лёгким, но уверены, что Пётр станет чемпионом», — приводится слова Абдрахманова в «инстаграме» БК «Архангел Михаил».