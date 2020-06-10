Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Уланбеков, входящий в команду Нурмагомедова, дебютирует в UFC 15 июля

Уланбеков, входящий в команду Нурмагомедова, дебютирует в UFC 15 июля
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков, который входит в команду действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, дебютирует в промоушене 15 июля. Об этом рассказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

«Тагир будет драться 15 июля», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Пока неизвестно, кто будет соперником Уланбекова. На счету россиянина, дебютировавшего в MMA в июле 2013 года, 11 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 10 побед и потерпел одно поражение.

Напомним, ранее стало известно, что в июле UFC проведёт четыре турнира на «Бойцовском острове», который находится в столице ОАЭ городе Абу-Даби. Мероприятия запланированы на 11, 15, 18 и 25 июля.

Дэна Уайт рассказал об инфраструктуре «Бойцовского острова» в Абу-Даби
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020