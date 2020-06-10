Уланбеков, входящий в команду Нурмагомедова, дебютирует в UFC 15 июля
Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков, который входит в команду действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, дебютирует в промоушене 15 июля. Об этом рассказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
«Тагир будет драться 15 июля», — приводит слова Магомедова ТАСС.
Пока неизвестно, кто будет соперником Уланбекова. На счету россиянина, дебютировавшего в MMA в июле 2013 года, 11 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 10 побед и потерпел одно поражение.
Напомним, ранее стало известно, что в июле UFC проведёт четыре турнира на «Бойцовском острове», который находится в столице ОАЭ городе Абу-Даби. Мероприятия запланированы на 11, 15, 18 и 25 июля.
Дэна Уайт рассказал об инфраструктуре «Бойцовского острова» в Абу-Даби
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