Уланбеков, входящий в команду Нурмагомедова, дебютирует в UFC 15 июля

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков, который входит в команду действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, дебютирует в промоушене 15 июля. Об этом рассказал менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

«Тагир будет драться 15 июля», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Пока неизвестно, кто будет соперником Уланбекова. На счету россиянина, дебютировавшего в MMA в июле 2013 года, 11 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 10 побед и потерпел одно поражение.

Напомним, ранее стало известно, что в июле UFC проведёт четыре турнира на «Бойцовском острове», который находится в столице ОАЭ городе Абу-Даби. Мероприятия запланированы на 11, 15, 18 и 25 июля.