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Сехудо рассказал, в чём Гэтжи наиболее опасен для Нурмагомедова

Сехудо рассказал, в чём Гэтжи наиболее опасен для
Сехудо рассказал, в чём Гэтжи наиболее опасен для Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо назвал главную опасность, которая исходит от временного чемпиона промоушена в лёгком весе Джастина Гэтжи. Напомним, следующим соперником Гэтжи должен стать действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, поединок планируется провести в сентябре 2020 года.

По мнению Сехудо, главная опасность для Нурмагомедова — лоукики Гэтжи, то есть удары ногой в бедро или в голень.

«Посмотрите на такого бойца, как Джастин Гэтжи. Если его соперники получают такой удар… Если Хабиб попадётся, у него будут проблемы», — рассказал Сехудо в подкасте Джо Рогана.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У Гэтжи 22 победы и 2 поражения.

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