Менеджер Гвоздика: Саша хотел реванш с Бетербиевым, но завершил карьеру ради бизнеса

Бывший чемпион WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик с Украины объявил о своём уходе из бокса в возрасте 33 лет. Его менеджер Эгис Климас сообщил, что спортсмен принял такое решение, потому что хочет заняться бизнесом.



«Он очень умный парень, поэтому считает, что ему будет неудобно заниматься финансовыми делами и боксом одновременно. Александр должен отдавать себя на сто процентов или поединкам на ринге, или бизнесу. Именно поэтому он принял такое решение.



На самом деле, то, что мешало ему уйти из бокса раньше, то же и побудило вернуться на ринг — это Бетербиев. Артур был единственный, кто удерживал Сашу, потому что он хотел получить этот матч-реванш. Если кто-то устроит этот поединок, то есть вероятность, что он передумает», — приводит слова Климаса ESPN.

Ранее 33-летний Александр не упоминал о планах завершить выступления и заявлял, что намерен бороться за титул чемпиона мира по версии WBO. На профессиональном ринге он успел провести 18 поединков, победив в 17 из них.