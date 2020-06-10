Александр Емельяненко: не люблю крыс. Особенно когда это люди

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оставил в «Инстаграме» короткое сообщение, в котором заявил, что не любит людей, которых можно назвать крысами. Спортсмен опубликовал соответствующую картинку.

«Не люблю крыс. Особенно когда это люди», — написано на изображении.

Если у вас не видно изображения, его можно посмотреть в «инстаграме» бойца.

38-летний Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC, многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо. На его счету 36 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед и потерпел 7 поражений, ещё один бой завершился вничью.