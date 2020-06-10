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Экс-чемпион Fight Nights Global Жумагулов дебютирует в UFC на «Бойцовском острове»

Экс-чемпион Fight Nights Global Жумагулов дебютирует в UFC на «Бойцовском острове»
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион Fight Nights Global в наилегчайшем весе Жалгас Жумагулов, в феврале подписавший контракт с UFC, дебютирует в промоушене 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Его соперником станет бразилец Рауливан Пэйва, сообщает MMA Junkie.

На счету 31-летнего уроженца Казахстана серия из четырёх побед в FNG. В последнем поединке Жумагулов победил раздельным решением бывшего бойца UFC Али Багаутинова. Всего на счету Жалгаса 30 побед (7 досрочных) и 3 поражения.

24-летний Пэйва провёл три поединка в UFC, причём в последнем матче бразильцу удалось прервать серию из двух поражений. Он одержал победу нокаутом над Марком Де Ла Росой.

Ранее президент UFC Дэна Уайт рассказал, как идут работы по созданию «Бойцовского острова», который нужен, чтобы бойцы, проживающие за пределами США, могли проводить поединки без риска заболеть.

Президент UFC рассказал о «Бойцовском острове» и назвал дату первого турнира
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