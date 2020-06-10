Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о проведении двух боёв

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа, сообщил, что Джошуа и чемпиону WBC в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри удалось согласовать условия проведения сразу двух поединков. Хирн сообщил, что первый поединок боксёров состоится летом 2021 года.



«Мы сделали большие успехи. Но нам ещё многое нужно сделать. Мы сейчас рассматриваем различные места для проведения боёв и разные даты. Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о финансовой части. Оба парня согласны на этот бой. Два боя.

Первый бой может состояться следующим летом. Это будет 2021 год», — приводит слова Эдди Хирна SkySports.



Напомним, Джошуа провёл предыдущий поединок 7 декабря 2019 года. Тогда он выступил в Саудовской Аравии и единогласным решением судей победил Энди Руиса. Тот успех помог ему вернуть титул чемпиона мира.



Тайсон Фьюри в феврале 2020 года победил Деонтея Уайлдера и завоевал титул чемпиона WBC.