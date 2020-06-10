Фьюри: сначала мне нужно разбить лицо Уайлдеру, а затем мы проведём бой с Джошуа

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри прокомментировал соглашение с Энтони Джошуа о двух поединках. Первый бой должен состояться летом 2020 года.
«Я только что разговаривал с Дэнни Канааном. Он сообщил мне, что самый большой поединок в истории британского бокса был только что согласован. Сюда, мой мальчик! Сделка на два поединка, Тайсон Фьюри против Энтони Джошуа в следующем году. Одна проблема: мне нужно будет сначала разбить лицо Деонтею Уайлдеру, а затем, в следующем году, мы проведём бой с Джошуа», — сказал Тайсон Фьюри на видео в своём «инстаграме».
Напомним, Джошуа провёл последний из своих поединков 7 декабря 2019 года. Тогда он выступил в Саудовской Аравии и единогласным решением судей победил Энди Руиса. Тот успех помог ему вернуть титул чемпиона мира.
Тайсон Фьюри в феврале 2020 года победил Деонтея Уайлдера и завоевал титул чемпиона WBC.
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