Официально представлен основной кард UFC 251. В программе — три титульных боя

UFC официально подтвердил основной кард турнира UFC 251, который состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 11 июля.

Посмотреть постер турнира можно в «инстаграме» UFC.

В главном бою турнира чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман будет защищать свой титул в поединке с Гилбертом Бёрнсом.



В соглавном бою встретятся действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски и бывший обладатель пояса Макс Холлоуэй. Этот поединок станет вторым для бойцов. В первом поединке, состоявшемся в декабре 2019 года, Волкановски отобрал пояс у Холлоуэя. Для него эта победа стала 18-й подряд. Вскоре после этого австралийцу пришлось перенести операцию на левой руке. Что касается Холлоуэя, то в поединке с Волкановски оборвалась его победная серия из 13 поединков.



В третьем по значимости поединке турнира россиянин Пётр Ян поборется за титул чемпиона лиги, его соперником станет экс-чемпион промоушена Жозе Алду.



Таким образом, на турнире состоятся три титульных поединка.



Кроме того, на турнире пройдёт реванш между бывшими чемпионками UFC Роуз Намаюнас и Джессикой Андраде, а также бой между американской спортсменкой смешанных единоборств Пейдж Ванзант и бразильянкой Амандой Рибас.