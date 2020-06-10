Майк Тайсон отказался от боя с Вандерлеем Силвой. Ему предлагали $ 18 млн

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон отклонил предложение промоушена Bare Knuckle Fighting Championship подраться с легендой ММА Вандерлеем Силвой, сообщает BJPenn. По информации источника, Тайсону предложили $ 18 млн за этот бой. По информации источника, причиной отказа стало то, что Тайсон не хочет выступать в боях без перчаток, на чём специализируется Bare Knuckle Fighting Championship.
Напомним, недавно 53-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе заявил о готовности вернуться в спорт ради участия в благотворительных поединках.
На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 боёв: 50 побед (44 — нокаутом), 6 поражений. Американец — абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987–1990), чемпион мира по версиям WBC (1986–1990, 1996), WBA (1987–1990, 1996), IBF (1987–1990), The Ring (1988–1990). До Флойда Мейвейзера он был самым высокооплачиваемым боксёром в мире.
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