Тони Фергюсон: когда я проиграл в прошлый раз, Макнаггетс жил на пособие

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон подвёл некоторые итоги своей карьеры, вспомнив, каким был мир смешанных единоборств, когда он проигрывал последний раз до боя с Джастином Гэтжи.
«8 лет, 12 боёв и несколько операций после травм. Время для очередной перезагрузки. Когда я проиграл в прошлый раз, мы имели следующее:
– Женщины не выступали в MMA;
– У Камару Усмана и Генри Сехудо не было профессиональных поединков;
– Бен Хендерсон был чемпионом в лёгком весе;
– Андерсон Силва и Жорж Сен-Пьер были чемпионами;
– Наилегчайшему дивизиону UFC было два месяца;
– Макнаггетс жил на пособие;
Перемены к лучшему», – написал Фергюсон в в «инстаграме».
Поражение, о котором вспоминает Фергюсон, состоявшееся 8 лет назад, произошло на турнире UFC on Fox 3 в бою с Майклом Джонсоном единогласным решением судей.
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