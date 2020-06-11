Тони Фергюсон: когда я проиграл в прошлый раз, Макнаггетс жил на пособие

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон подвёл некоторые итоги своей карьеры, вспомнив, каким был мир смешанных единоборств, когда он проигрывал последний раз до боя с Джастином Гэтжи.

«8 лет, 12 боёв и несколько операций после травм. Время для очередной перезагрузки. Когда я проиграл в прошлый раз, мы имели следующее:

– Женщины не выступали в MMA;

– У Камару Усмана и Генри Сехудо не было профессиональных поединков;

– Бен Хендерсон был чемпионом в лёгком весе;

– Андерсон Силва и Жорж Сен-Пьер были чемпионами;

– Наилегчайшему дивизиону UFC было два месяца;

– Макнаггетс жил на пособие;

Перемены к лучшему», – написал Фергюсон в в «инстаграме».

Поражение, о котором вспоминает Фергюсон, состоявшееся 8 лет назад, произошло на турнире UFC on Fox 3 в бою с Майклом Джонсоном единогласным решением судей.