Украинец Доскальчук станет соперником Уланбекова на турнире UFC на «Бойцовском острове»

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков, представляющий команду Хабиба Нурмагомедова, дебютирует в UFC 15 июля в бою с украинцем Александром Доскальчуком, для которого этот бой также станет первым в карьере, сообщает ТАСС.

«Уланбеков проведет бой с Доскальчуком», — сказал менеджер россиянина Ризван Магомедов.

На счету 29-летнего Уланбекова, дебютировавшего в MMA в июле 2013 года, 11 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 10 побед и потерпел одно поражение. В активе Доскальчука 9 выигранных поединков из 10.



Напомним, ранее стало известно, что в июле UFC проведёт четыре турнира на «Бойцовском острове», который находится в столице ОАЭ городе Абу-Даби. Мероприятия запланированы на 11, 15, 18 и 25 июля.