«Победа — дело техники». Волков — о бое с Блейдсом
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, объявил, что прибыл в США, где состоится его поединок с Кёртисом Блейдсом. Напомним, бой Волкова и Блейдса возглавит турнир UFC, который пройдёт в Лас-Вегасе 20 июня.
«Почти сутки мы провели в дороге и наконец добрались до места. Сложнее всего мне даётся разлука с семьей, даже на такой, казалось бы, небольшой срок. Но это придаёт дополнительные силы и мотивацию победить.
Мне важно осознавать, где мой дом, за кого я дерусь и ради чего выступаю. Ну а победа — это уже дело техники», — написал россиянин в своём «инстаграме».
На счету Волкова 31 победа и 7 поражений в смешанных единоборствах. У Блейдса 13 побед и 2 поражения в MMA.
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