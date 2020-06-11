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Девушка-боец Агапова: за человека из СНГ замуж не выйду. Это опасно для жизни

Девушка-боец Агапова: за человека из СНГ замуж не выйду. Это опасно для жизни
Бокс/ММА / UFC 0

Представительница Казахстана Мария Агапова, готовящаяся к дебюту в UFC, заявила, что не выйдет замуж за мужчину из СНГ.

«Я поняла, что вообще замуж не выйду за человека из СНГ. Это просто опасно для жизни, вот и всё. У нас, если муж тебя изобьёт, что ты сделаешь? Пойдёшь и скажешь кому-нибудь, а тебе ответят: «Ой, это ты виновата, довела мужика». Пойдёшь в милицию — скажут то же самое. Максимум, что сделают, — оштрафуют всю семью, заберут деньги из вашего бюджета, а муж продолжит дальше бить жену. Это вообще опасян, такой опасян.

Я же знаю, что они к симпатичной мордашке лезут, они понятия не имеют, что происходит в моей душе. Зачем мне такие? У меня глубокая, насыщенная душа. Зачем мне ребята, которые тянутся к моей оболочке? У них какие-то иллюзии по поводу того, какая я, но я другая. Их иллюзии разрушатся, они уйдут. Зачем мне просто тратить своё время? Моё время очень дорого стоит сейчас», — приводит слова спортсменки «Спорт-экспресс».

13 июня Агапова на турнире UFC в Лас-Вегасе сразится с американкой Ханной Сиферс.

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