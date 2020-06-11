«Чемпионат» проведёт прямую трансляцию вечера смешанных единоборств BFC 54

В минском Prime Hall сегодня, 11 июня, состоится вечер смешанных единоборств BFC 54. В его рамках пройдёт два объединённых турнира по кикбоксингу и ММА, организованных промоутерской компанией Belarusian Fight Championship. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию.



Турнир К-1 начнётся в 20:00 мск, за ним, в 22:00 мск, последует турнир ММА, при этом трансляция вечера прерываться не будет. Всего предусмотрено проведение 12 поединков: 6 по правилам кикбоксинга и 6 — по правилам ММА.



В главном событии вечера будет драться россиянин Александр Лунёв (6-0). Его соперником станет представитель Беларуси Евгений Слепцов (4-0).



Следить за онлайн-трансляцией BFC 54 можно будет на главной странице «Чемпионата» начиная с 20:00.