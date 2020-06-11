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BFC 54: полный кард турнира

BFC 54: полный кард турнира
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

В минском Prime Hall 11 июня состоится вечер смешанных единоборств BFC 54. В его рамках пройдёт 2 объединённых турнира по кикбоксингу и ММА, организованных промоутерской компанией Belarusian Fight Championship. «Чемпионат» представляет вашему вниманию полный файткард турнира.

Кард BFC 54, Кикбоксинг

Алексей Вавренюк (11-1, Беларусь) – Павел Гришанович (14-10, Беларусь)
Алексей Чечко (Беларусь) – Евгений Макий (Беларусь)
Никита Мирончук (Беларусь) – Михаил Якимович (Беларусь)
Алексей Ждункевич (Беларусь) – Евгений Гундерчик (Беларусь)
Иван Бриштель (Беларусь) – Джахонджир Мамадьяров (Узбекистан)
Вадим Лазаренко (Беларусь) – Павел Садовский (Беларусь).

Кард BFC 54, ММА

Евгений Слепцов (4-0, Беларусь) – Александр Лунёв (6-0, Россия)
Валерий Дашкевич (Беларусь) – Дмитрий Бердашкевич (Беларусь)
Айдемир Казбеков (2-0, Россия) – Андрей Сколыш (1-2, Беларусь)
Михаил Битель (Беларусь) – Алексей Костарев (Беларусь)
Бахадур Саитов (Туркменистан) – Юрий Балка (Беларусь)
Арчи (Rocky) Белановски (Италия) – Шамил Вазербиев (Россия).

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