Менеджер Хабиба: Макгрегор украл момент триумфа у Нуньес, объявив о завершении карьеры

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал решение бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора объявить о завершении карьеры в день турнира UFC 250.



«У Аманды Нуньес было потрясающее, доминирующее выступление. И Конор выбрал это время, чтобы украсть момент её триумфа. Это демонстрирует, какой он на самом деле человек. Он мог подождать до понедельника. Он просто является завистником. Ему хочется, чтобы люди говорили только о нём», — приводит слова Али Абдель-Азиза ESPN.



До этого Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры, но потом возвращался в спорт.



На турнире UFC 250, который прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Нуньес победила американку Фелисию Спенсер единогласным решением и защитила титул в полулёгком дивизионе. Аманда нанесла 124 акцентированных удара, 90 из них пришлись в голову Фелиции.



Бразильянка вошла в историю UFC как первый боец обоих полов, который завоевал чемпионские пояса в двух весовых категориях и провёл успешную защиту.