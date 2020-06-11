«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию вечера смешанных единоборств BFC 54

В минском Prime Hall проходит вечер смешанных единоборств BFC 54. В его рамках пройдёт два объединённых турнира по кикбоксингу и ММА, организованных промоутерской компанией Belarusian Fight Championship. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию.
Турнир К-1 начнётся в 20:00 мск, за ним, в 22:00 мск, последует турнир ММА, при этом трансляция вечера прерываться не будет. Всего предусмотрено проведение 12 поединков: 6 по правилам кикбоксинга и 6 — по правилам ММА.
В главном событии вечера будет драться россиянин Александр Лунёв (6-0). Его соперником станет представитель Беларуси Евгений Слепцов (4-0).
Следить за онлайн-трансляцией BFC 54 можно будет на «Чемпионате» начиная с 20:00.
Кард BFC 54, Кикбоксинг
Алексей Вавренюк (11-1, Беларусь) – Павел Гришанович (14-10, Беларусь)
Алексей Чечко (Беларусь) – Евгений Макий (Беларусь)
Никита Мирончук (Беларусь) – Михаил Якимович (Беларусь)
Алексей Ждункевич (Беларусь) – Евгений Гундерчик (Беларусь)
Иван Бриштель (Беларусь) – Джахонджир Мамадьяров (Узбекистан)
Вадим Лазаренко (Беларусь) – Павел Садовский (Беларусь).
Кард BFC 54, ММА
Евгений Слепцов (4-0, Беларусь) – Александр Лунёв (6-0, Россия)
Валерий Дашкевич (Беларусь) – Дмитрий Бердашкевич (Беларусь)
Айдемир Казбеков (2-0, Россия) – Андрей Сколыш (1-2, Беларусь)
Михаил Битель (Беларусь) – Алексей Костарев (Беларусь)
Бахадур Саитов (Туркменистан) – Юрий Балка (Беларусь)
Арчи (Rocky) Белановски (Италия) – Шамил Вазербиев (Россия).
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