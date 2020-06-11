О'Мэйли: уверен, что мы встретимся с Гарбрандтом
Боец UFC в легчайшем весе Шон О'Мэйли выразил уверенность, что в скором времени встретится с экс-чемпионом лиги Коди Гарбрандтом.
«Однажды мы встретимся, уверен на все сто. Коди всё ещё достаточно молод. У нас будет по-настоящему большой поединок. Это будет бой уровня PPV. Мы встретимся в 2021 году. Он будет продолжать побеждать, и я тоже буду выигрывать бои. У нас будет чертовски классная схватка», — приводит слова О'Мэйли BJ Penn.
Напомним, в минувшие выходные Шон О'Мэйли и Коди Гарбрандт выступили на турнире UFC 250 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шон О'Мэйли одержал досрочную победу над Энни Уайнлендом, а Гарбрандт нокаутировал Рафаэля Ассунсао, благодаря чему прервал серию из трёх поражений.
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