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Петтис вызвал на бой Андерсона Силву

Петтис вызвал на бой Андерсона Силву
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис предложил провести поединок экс-чемпиону лиги в среднем весе ветерану смешанных единоборств 45-летнему Андерсону Силве.

«Почту за честь», — написал Петтис на своей странице в «Инстаграме», добавив хештеги «Андерсон Силва» и «185». Таким образом американец дал понять, что ради этого противостояния готов подняться в среднюю весовую категорию.

Силва ответил положительно.

«Это будет здорово, мой друг. Давай сделаем это», — написал бразилец.

Петтис предыдущий поединок провёл в минувшем месяце, победив Дональда Серроне. Их встреча прошла в полусреднем дивизионе. Что касается Силвы, то он последний раз дрался в мае минувшего года и проиграл Джареду Каноннье.

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