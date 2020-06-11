Петтис вызвал на бой Андерсона Силву

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис предложил провести поединок экс-чемпиону лиги в среднем весе ветерану смешанных единоборств 45-летнему Андерсону Силве.

«Почту за честь», — написал Петтис на своей странице в «Инстаграме», добавив хештеги «Андерсон Силва» и «185». Таким образом американец дал понять, что ради этого противостояния готов подняться в среднюю весовую категорию.

Силва ответил положительно.

«Это будет здорово, мой друг. Давай сделаем это», — написал бразилец.

Петтис предыдущий поединок провёл в минувшем месяце, победив Дональда Серроне. Их встреча прошла в полусреднем дивизионе. Что касается Силвы, то он последний раз дрался в мае минувшего года и проиграл Джареду Каноннье.