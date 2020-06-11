Петтис вызвал на бой Андерсона Силву
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис предложил провести поединок экс-чемпиону лиги в среднем весе ветерану смешанных единоборств 45-летнему Андерсону Силве.
«Почту за честь», — написал Петтис на своей странице в «Инстаграме», добавив хештеги «Андерсон Силва» и «185». Таким образом американец дал понять, что ради этого противостояния готов подняться в среднюю весовую категорию.
Силва ответил положительно.
«Это будет здорово, мой друг. Давай сделаем это», — написал бразилец.
Петтис предыдущий поединок провёл в минувшем месяце, победив Дональда Серроне. Их встреча прошла в полусреднем дивизионе. Что касается Силвы, то он последний раз дрался в мае минувшего года и проиграл Джареду Каноннье.
- 11 июня 2020
-
22:28
-
21:38
-
21:19
-
20:39
-
20:05
-
18:51
-
18:00
-
17:04
-
15:03
-
13:11
-
12:02
-
11:01
-
10:00
-
09:00
-
04:16
-
03:53
-
01:27
-
00:45
- 10 июня 2020
-
23:45
-
21:25
-
20:35
-
20:26
-
19:36
-
19:02
-
18:37
-
18:01
-
16:18
-
15:44
-
15:07
-
14:01
-
13:37
-
13:32
-
11:37
-
11:14
-
09:00
Партнерский контент