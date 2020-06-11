Хадис Ибрагимов проведёт следующий поединок на «Бойцовском острове»

Экс-чемпион лиги М-1, боец UFC в полутяжёлом весе Хадис Ибрагимов проведёт следующий поединок 18 июля, сообщает MMA Junkie. Его соперником будет дебютант UFC Роман Долидзе. Встреча пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для Ибрагимова предстоящая встреча станет третьей в UFC. В предыдущих двух он уступил. Минувший бой провёл в ноябре 2019 года на турнире UFC Fight Night в Москве. Тогда Ибрагимов единогласным решением судей уступил Эду Херману.

Что касается Долидзе, то он должен был дебютировать в сильнейшей лиге мира ещё в минувшем году, но был дисквалифицирован за применение допинга. На профессиональном уровне Долидзе провёл в смешанных единоборствах шесть встреч, победив во всех из них.