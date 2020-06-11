15 лет назад Тайсон проиграл Макбрайду и завершил карьеру
Сегодня, 11 июня, исполнилось ровно 15 лет с момента последнего поединка экс-чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Майка Тайсона. В июне 2005 года американец выступил на вечере профессионального бокса в Вашингтоне (округ Колумбия, США), где встретился с малоизвестным ирландцем Кевином Макбрайдом.
После шестого раунда Майк отказался от продолжения встречи, в результате чего его сопернику была присуждена победа техническим нокаутом. После той неудачи Тайсон объявил о завершении карьеры. На тот момент Майку было 38 лет. Макбрайд после того триумфа провёл восемь поединков и в шести из них проиграл.
Напомним, 53-летний Тайсон готовится возобновить карьеру ради нескольких выставочных поединков.
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