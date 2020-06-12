Евлоев проведёт бой 25 июля и встретится с Гранди
Российский боец UFC в легчайшем весе, экс-чемпион лиги M-1 Мовсар Евлоев проведёт следующий поединок 25 июля, сообщает MMAJunkie. Его соперником станет Майк Гранди. Встреча пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Напомним, Евлоев провёл в UFC два поединка, победив в обоих из них. Последний раз он появлялся в октагоне в октябре минувшего года. На турнире UFC Fight Night 162 он победил Энрике Барцолу. Что касается Гранди, то британец в UFC провёл лишь один поединок, в марте 2019 года на турнире в Лондоне он нокаутировал Нэда Наримани.
Всего у Гранди в смешанных единоборствах тринадцать поединков, в двенадцати из них он победил.
Напомним, что в июле на «Бойцовском острове» планируется провести 4 турнира UFC за две недели.
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