Полный обзор боёв турнира по К1/ММА BFC 54. Видео

В Минске на арене Prime Hall прошёл вечер смешанных единоборств BFC 54. В его рамках состоялось два объединённых турнира по кикбоксингу и ММА, организованных промоутерской компанией Belarusian Fight Championship.
В главном событии вечера российский боец Александр Лунёв победил претендента на пояс, белорусского спортсмена Евгения Слепцова.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Кард BFC 54, Кикбоксинг
Алексей Вавренюк – Павел Гришанович (W)
Алексей Чечко – Евгений Макий (W)
Никита Мирончук – Михаил Якимович (W)
Алексей Ждункевич (W) – Евгений Гундерчик
Иван Бриштель – Джахонджир Мамадьяров (W)
Вадим Лазаренко – Павел Садовский (W).
Кард BFC 54, ММА
Евгений Слепцов – Александр Лунёв (W)
Валерий Дашкевич (W) – Дмитрий Бердашкевич
Айдемир Казбеков (W) – Андрей Сколыш
Михаил Битель – Алексей Костарев (W)
Бахадур Саитов – Юрий Балка (W)
Арчи (Rocky) Белановски – Шамил Вазербиев (W).
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