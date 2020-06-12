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Полный обзор боёв турнира по К1/ММА BFC 54. Видео

Полный обзор боёв турнира по К1/ММА BFC 54. Видео
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

В Минске на арене Prime Hall прошёл вечер смешанных единоборств BFC 54. В его рамках состоялось два объединённых турнира по кикбоксингу и ММА, организованных промоутерской компанией Belarusian Fight Championship.

В главном событии вечера российский боец Александр Лунёв победил претендента на пояс, белорусского спортсмена Евгения Слепцова.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Кард BFC 54, Кикбоксинг

Алексей Вавренюк – Павел Гришанович (W)
Алексей Чечко – Евгений Макий (W)
Никита Мирончук – Михаил Якимович (W)
Алексей Ждункевич (W) – Евгений Гундерчик
Иван Бриштель – Джахонджир Мамадьяров (W)
Вадим Лазаренко – Павел Садовский (W).

Кард BFC 54, ММА

Евгений Слепцов – Александр Лунёв (W)
Валерий Дашкевич (W) – Дмитрий Бердашкевич
Айдемир Казбеков (W) – Андрей Сколыш
Михаил Битель – Алексей Костарев (W)
Бахадур Саитов – Юрий Балка (W)
Арчи (Rocky) Белановски – Шамил Вазербиев (W).

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