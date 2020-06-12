Полный обзор боёв турнира по К1/ММА BFC 54. Видео

В Минске на арене Prime Hall прошёл вечер смешанных единоборств BFC 54. В его рамках состоялось два объединённых турнира по кикбоксингу и ММА, организованных промоутерской компанией Belarusian Fight Championship.

В главном событии вечера российский боец Александр Лунёв победил претендента на пояс, белорусского спортсмена Евгения Слепцова.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Кард BFC 54, Кикбоксинг

Алексей Вавренюк – Павел Гришанович (W)

Алексей Чечко – Евгений Макий (W)

Никита Мирончук – Михаил Якимович (W)

Алексей Ждункевич (W) – Евгений Гундерчик

Иван Бриштель – Джахонджир Мамадьяров (W)

Вадим Лазаренко – Павел Садовский (W).



Кард BFC 54, ММА

Евгений Слепцов – Александр Лунёв (W)

Валерий Дашкевич (W) – Дмитрий Бердашкевич

Айдемир Казбеков (W) – Андрей Сколыш

Михаил Битель – Алексей Костарев (W)

Бахадур Саитов – Юрий Балка (W)

Арчи (Rocky) Белановски – Шамил Вазербиев (W).