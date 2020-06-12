Костя Цзю рассказал о главной слабости Хабиба Нурмагомедова

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал, в чём, по его мнению, следует прибавить действующему чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову. По словам Цзю, Нурмагомедову стоит «поднять ручки», то есть улучшить ударную технику.
«Это уникальнейший, классный спортсмен. То, что он делает — это очень здорово. Ему бы поднять ручки — и вообще будет классно», — приводит слова боксёра «Спорт-экспресс».
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Его следующим соперником станет временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи, который победил Тони Фергюсона на турнире промоушена 9 мая. Ожидается, что поединок Нурмагомедов — Гэтжи состоится в сентябре.
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