Боксёрша Фукс оправдана по делу о допинге, так как он попал в организм половым путём

Бронзовый призёр чемпионата мира по боксу 2018 года Вирджиния Фукс оправдана по делу о допинге, сообщается на официальном сайте Антидопингового агентства США (USADA). В ходе расследования установлено, что запрещённые вещества, обнаруженные в её пробе, оказались в организме спортсменки после полового контакта.
«Мы твердо верим, что этот случай и другие подобные ему, в том числе случаи передачи запрещенных веществ через мясо и рецептурные лекарства, не должны рассматриваться как нарушение», — заявил глава USADA Трэвис Тайгарт.
В ходе допинг-тестирования во внесоревновательный период анализ мочи 32-летней спортсменки, взятый 13 февраля 2020 года, дал положительный результат на два запрещённых вещества – метаболиты летрозола и GW1516. В ходе тщательного расследования USADA установило, что партнер Фукс принимал эти препараты в терапевтических целях и передал ей половым путём.
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