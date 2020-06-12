«После боя кровь шла в туалете». Костя Цзю — о поражении от Рикки Хаттона

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю вспомнил, как потерпел поражение от британца Рикки Хаттона.
Поединок состоялся в июне 2005 года, Хаттон победил техническим нокаутом, после того как Цзю не вышел на 12-й раунд. Это был его последний поединок.
«Бой проходил в два часа ночи, а я ни одной тренировки не провёл в два часа ночи. И урок заключается в том, что если у тебя бой в два часа ночи, то ты должен тренироваться именно в это время, чтобы твой организм был готов.
Когда я выступал в Америке, то бои были вечером, я и тренировался в это время, входил в график, готовил своё тело к бою в 9 вечера. А тут — два часа ночи, хочешь ты этого или нет, твой организм спит. Это нормальное состояние организма — в два часа ночи спать. Я его не приучил. И об этом жалею.
После боя у меня кровь шла в туалете. И это не один день. Не самое приятное ощущение. Как будто шарик протыкается и всё медленно оттуда уходит», — цитирует Цзю «Спорт-экспресс».
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