Стали известны возможные гонорары Фьюри и Джошуа за два боя

Фрэнк Уоррен, промоутер действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, рассказал, сколько могут получить его подопечный и обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа за два поединка. Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый бой станет объединительным, а во втором поединке проигравший получит право на реванш.
«Эти парни могут получить по $ 60-70 млн за первый поединок — и вдвое больше, если реванш состоится в 2021 году. Но пока ещё ничего не согласовано, у нас нет контракта», — приводит слова Уоррена ESPN.
Напомним, Джошуа провёл предыдущий поединок 7 декабря 2019 года. Тогда он выступил в Саудовской Аравии и единогласным решением судей победил Энди Руиса. Тот успех помог ему вернуть титул чемпиона мира. Фьюри в феврале 2020 года победил Деонтея Уайлдера и завоевал титул чемпиона WBC.
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