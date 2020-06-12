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Стали известны возможные гонорары Фьюри и Джошуа за два боя

Стали известны возможные гонорары Фьюри и Джошуа за два боя
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Фрэнк Уоррен, промоутер действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, рассказал, сколько могут получить его подопечный и обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа за два поединка. Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый бой станет объединительным, а во втором поединке проигравший получит право на реванш.

«Эти парни могут получить по $ 60-70 млн за первый поединок — и вдвое больше, если реванш состоится в 2021 году. Но пока ещё ничего не согласовано, у нас нет контракта», — приводит слова Уоррена ESPN.

Напомним, Джошуа провёл предыдущий поединок 7 декабря 2019 года. Тогда он выступил в Саудовской Аравии и единогласным решением судей победил Энди Руиса. Тот успех помог ему вернуть титул чемпиона мира. Фьюри в феврале 2020 года победил Деонтея Уайлдера и завоевал титул чемпиона WBC.

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