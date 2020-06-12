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Анкалаев выступит в андеркарде боя Миочич — Кормье

Анкалаев выступит в андеркарде боя Миочич — Кормье
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев проведёт следующий поединок 15 августа, сообщает MMA Fighting. Россиянин встретится с Ионом Куцелабой. Схватка пройдёт на турнире UFC 252, главным событием которого станет титульный бой в тяжёлом весе между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье. Место проведения шоу ещё неизвестно, но ожидается, что оно состоится на территории США.

Напомним, Анкалаев и Куцелаба уже однажды встречались. В феврале 2020 года Магомед одержал досрочную победу. При этом Ион был не согласен с решением рефери остановить бой и уверял, что лишь изображал стоячий нокдаун после атаки соперника.

На настоящий момент на счету Анкалаева пять поединков в UFC, в четырёх из них он одержал победы.

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