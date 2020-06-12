Рейес: очевидно, что Джонс избегает реванша со мной

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Доминик Рейес полагает, что действующий чемпион промоушена Джон Джонс избегает с ним повторной встречи.
«Очевидно, что наш бой превратился в собачью драку и именно я этому способствовал. Я заставил работать его на пределе, заставил его почувствовать себя так, как никогда прежде. Его никогда не перебивали в стойке, он никогда не получал столько ущерба, и у него не было соперника, который его не боялся. Он не готов терять свой пояс менее, чем за несколько миллионов. Он знает, что скоро лишится звания чемпиона, и пытается сделать всё, чтобы избежать встречи со мной, это очевидно», — приводит слова Рейеса BJ Penn.
Напомним, не так давно Джонс заявил об отказе от титула в полутяжёлом весе, но в UFC его пока не освободили от статуса чемпиона.
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