Джессика Ай провалила взвешивание перед турниром UFC Fight Night 172
В ночь с 13 на 14 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172. В его главном событии выступят Синтия Кальвильо и Джессика Ай. В преддверии шоу спортсменки прошли официальную церемонию взвешивания.
Кальвильо показала на весах 57,1 кг, в то время как Ай — 57,3 кг. Таким образом, Джессика не уложилась в лимит весовой категории. Отметим, что участник соглавного события шоу Карл Роберсон также провалил взвешивание.
UFC Fight Night 172. Взвешивание
Основной кард
Синтия Кальвильо (126 фунтов) — Джессика Ай (126,5 фунта)
Карл Роберсон (190,5) — Марвин Веттори (186)
Мераб Двалишвили (139) — Густаво Лопес (140)
Андре Фили (145,5) — Шарль Журден (145,5)
Джордан Эспиноза — Марк де ла Роса (136).
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