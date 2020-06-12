А. Емельяненко: Смоляков — не боец. Пустая голова

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, чем закончился его словесный конфликт с экс-бойцом UFC Дмитрием Смоляковым, которого он назвал «петухом».
«Вообще не знал, кто такой Смоляков. Когда о нём сказали, я спросил, кто это вообще такой. Мне сказали, что он как-то обо мне отзывается. Я никогда первым конфликт не начинаю. Всегда парирую. Он решил на просторах Интернета блатануть и кинуть на меня гадость, чтобы всех заинтересовать. Пусть отдыхает. Назвал его петухом, такой он и есть.
Когда на него вышли и предложили бой, он назвал сумму, а потом убежал. Он не боец. Боец невидимого фронта. Он хотел со мной драться по правилам бокса, он никогда боксом не занимался. Ну что у него в голове? Пустая голова. Когда договорились с ним о бое, он пропал. Вот и весь Смоляков", — рассказал Емельяненко в интервью, размещённом на канале Асланбека Бадаева в YouTube.
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