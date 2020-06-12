Брат Нурмагомедова в дебютном бою в UFC встретится с Вудом

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, проведёт дебютный поединок в сильнейшей лиге мира 25 июля. Россиянин выступит на турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Его соперником станет Натаниэль Вуд, сообщает MMAJunkie.

Умар должен был дебютировать в UFC ещё в апреле на турнире UFC 249 и встретится с Хантером Азуре, но шоу перенесли на май и в итоге Нурмагомедов не сумел принять в нём участие.

Что касается нового соперника Умара Нурмагомедова, то британец является экс-чемпионом лиги Cage Warriors. В UFC он выступает с 2018 года и за это время провёл четыре поединка, победив в трёх из них. Последний раз появлялся в октагоне в феврале 2020 года и досрочно уступил Джону Додсону.