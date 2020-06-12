Брат Нурмагомедова в дебютном бою в UFC встретится с Вудом
Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, проведёт дебютный поединок в сильнейшей лиге мира 25 июля. Россиянин выступит на турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Его соперником станет Натаниэль Вуд, сообщает MMAJunkie.
Умар должен был дебютировать в UFC ещё в апреле на турнире UFC 249 и встретится с Хантером Азуре, но шоу перенесли на май и в итоге Нурмагомедов не сумел принять в нём участие.
Что касается нового соперника Умара Нурмагомедова, то британец является экс-чемпионом лиги Cage Warriors. В UFC он выступает с 2018 года и за это время провёл четыре поединка, победив в трёх из них. Последний раз появлялся в октагоне в феврале 2020 года и досрочно уступил Джону Додсону.
- 12 июня 2020
-
22:24
-
21:24
-
20:23
-
19:58
-
18:24
-
17:22
-
15:43
-
14:39
-
13:00
-
11:57
-
09:48
-
09:06
-
04:49
-
03:25
-
01:55
-
00:41
- 11 июня 2020
-
23:36
-
22:28
-
21:38
-
21:19
-
20:39
-
20:05
-
18:51
-
18:00
-
17:04
-
15:03
-
13:11
-
12:02
-
11:01
-
10:00
-
09:00
-
04:16
-
03:53
-
01:27
-
00:45
Партнерский контент