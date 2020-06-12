Пётр Ян: я долго буду править легчайшим дивизионом
Боец UFC Пётр Ян убеждён, что в скором времени станет чемпионом лиги в легчайшем весе, а затем долго будет лидером этого дивизиона.
«На мой взгляд, легчайшая весовая категория — самая интересная в UFC. Я рад, что бойцы здорово выступают и отлично представляют наш дивизион. Буду в восторге от поединка с любым из топ-претендентов. Я верю себя и уверен, что долго буду править легчайшим дивизионом. Убеждён, что могу победить любого в своём дивизионе», — приводит слова Яна MMAJunkie.
Напомним, Пётр Ян на данный момент занимает третье место в рейтинге UFC в легчайшем весе. 11 июля он выступит на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, где встретится с экс-чемпионом лиги Жозе Алду. На кону схватки будет стоять вакантный титул чемпиона.
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