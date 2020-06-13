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Стал известен полный кард турнира с участием Волкова

Стал известен полный кард турнира с участием Волкова
Бокс/ММА / UFC 0

20 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 11. В его главном событии встретятся тяжеловесы Александр Волков и Кёртис Блейдс. Кроме этого, теперь стал известен и полный кард шоу, сообщает MMA Fighting. Все его участники представлены ниже.

UFC on ESPN 11. Лас-Вегас (штат Невада, США)

Основной кард

Александр Волков — Кёртис Блейдс
Джош Эмметт — Шейн Бургос
Лайман Гуд — Белал Мухаммад
Джим Миллер — Рузвельт Робертс
Ракель Пеннингтон — Марион Рино

Предварительный кард

Бобби Грин — Клэй Гуида
Тешиа Торрес — Бриенна ван Бурен
Марк-Андре Баррио — Оскар Пьехота
Кортни Кейси — Джиллиан Робертсон
Фрэнк Камачо — Мэтт Фривола
Роксан Модаффери — Лорен Мерфи
Остин Хаббард — Джои Солецки.

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