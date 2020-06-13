Стал известен полный кард турнира с участием Волкова

20 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 11. В его главном событии встретятся тяжеловесы Александр Волков и Кёртис Блейдс. Кроме этого, теперь стал известен и полный кард шоу, сообщает MMA Fighting. Все его участники представлены ниже.

UFC on ESPN 11. Лас-Вегас (штат Невада, США)

Основной кард

Александр Волков — Кёртис Блейдс

Джош Эмметт — Шейн Бургос

Лайман Гуд — Белал Мухаммад

Джим Миллер — Рузвельт Робертс

Ракель Пеннингтон — Марион Рино

Предварительный кард

Бобби Грин — Клэй Гуида

Тешиа Торрес — Бриенна ван Бурен

Марк-Андре Баррио — Оскар Пьехота

Кортни Кейси — Джиллиан Робертсон

Фрэнк Камачо — Мэтт Фривола

Роксан Модаффери — Лорен Мерфи

Остин Хаббард — Джои Солецки.