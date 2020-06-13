Стал известен полный кард турнира с участием Волкова
20 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 11. В его главном событии встретятся тяжеловесы Александр Волков и Кёртис Блейдс. Кроме этого, теперь стал известен и полный кард шоу, сообщает MMA Fighting. Все его участники представлены ниже.
UFC on ESPN 11. Лас-Вегас (штат Невада, США)
Основной кард
Александр Волков — Кёртис Блейдс
Джош Эмметт — Шейн Бургос
Лайман Гуд — Белал Мухаммад
Джим Миллер — Рузвельт Робертс
Ракель Пеннингтон — Марион Рино
Предварительный кард
Бобби Грин — Клэй Гуида
Тешиа Торрес — Бриенна ван Бурен
Марк-Андре Баррио — Оскар Пьехота
Кортни Кейси — Джиллиан Робертсон
Фрэнк Камачо — Мэтт Фривола
Роксан Модаффери — Лорен Мерфи
Остин Хаббард — Джои Солецки.
- 13 июня 2020
-
00:56
-
00:42
-
00:18
- 12 июня 2020
-
23:11
-
22:24
-
21:24
-
20:23
-
19:58
-
18:24
-
17:22
-
15:43
-
14:39
-
13:00
-
11:57
-
09:48
-
09:06
-
04:49
-
03:25
-
01:55
-
00:41
- 11 июня 2020
-
23:36
-
22:28
-
21:38
-
21:19
-
20:39
-
20:05
-
18:51
-
18:00
-
17:04
-
15:03
-
13:11
-
12:02
-
11:01
-
10:00
-
09:00
Партнерский контент