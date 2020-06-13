Фьюри: смотрел бой с Уайлдером около 10 раз. Я был слишком хорош для него

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал о возможном третьем бою с Деонтеем Уайлдером.

«Я смотрел бой с Уайлдером около 10 раз, от начала до конца, смотрел основные моменты, потому что мне нравится изучать работу, которую я проделал. Я был слишком хорош для него. Я хотел посмотреть, как Уайлдер был побеждён разными вещами и разными сценариями. Готовлюсь к третьему бою даже более сосредоточено, чем ко второму, потому что это последний шанс Уайлдера вернуть его пояс. Я должен принять этот бой и быть лучше готовым, чем к первым двум. Много чемпионов и много бойцов, у которых были трилогии, просто потому, что они победили комфортно во второй раз, проигрывают в третьем бою. Я не хочу войти в эту статистику», — приводит слова Фьюри ESPN.

Напомним, в первом поединке боксёров в декабре 2018 года судьи зафиксировали ничью, а в феврале 2020-года Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и отобрал у того чемпионский пояс WBC.



