«Должна была сходить в туалет перед взвешиванием». Боец UFC не уложилась в вес на 90 грамм

Боец UFC Джессика Ай объяснила причины, по которым не смогла уложиться в вес на взвешивании перед турниром UFCVEGAS2. По словам Ай, ей следовало сходить в туалет перед взвешиванием, чтобы уложиться в лимит весовой категории.
«Я в порядке. На арене было очень холодно, я замёрзла. У меня совершенно нет жира в теле, особенно после весогонки. Я прошу прощения за эти 90 грамм. С ума сойти. Я должна была сходить в туалет перед взвешиванием. Спасибо всем, я не могу дождаться момента, чтобы выступить в завтрашнем событии», — сказала Джессика Ай в своём видеообращении в «инстаграме».
Напомним, в главном событии выступят Синтия Кальвильо и Джессика Ай. Кальвильо показала на весах 57,1 кг, в то время как Ай — 57,3 кг. Таким образом, Джессика не уложилась в лимит весовой категории.
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