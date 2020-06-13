«Должна была сходить в туалет перед взвешиванием». Боец UFC не уложилась в вес на 90 грамм

Боец UFC Джессика Ай объяснила причины, по которым не смогла уложиться в вес на взвешивании перед турниром UFCVEGAS2. По словам Ай, ей следовало сходить в туалет перед взвешиванием, чтобы уложиться в лимит весовой категории.



«Я в порядке. На арене было очень холодно, я замёрзла. У меня совершенно нет жира в теле, особенно после весогонки. Я прошу прощения за эти 90 грамм. С ума сойти. Я должна была сходить в туалет перед взвешиванием. Спасибо всем, я не могу дождаться момента, чтобы выступить в завтрашнем событии», — сказала Джессика Ай в своём видеообращении в «инстаграме».



Напомним, в главном событии выступят Синтия Кальвильо и Джессика Ай. Кальвильо показала на весах 57,1 кг, в то время как Ай — 57,3 кг. Таким образом, Джессика не уложилась в лимит весовой категории.

«Чемпионат» проведёт прямую трансляцию турнира UFCVEGAS 2.