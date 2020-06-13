Дана Уайт назвал место проведения боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что поединок между российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом организации Джастином Гэтжи состоится в Абу-Даби и возглавит первый турнир после серии шоу на «Бойцовском острове».
«Едва успели заключить с ОАЭ пятилетний контракт на проведение турниров, как весь мир пошёл к чёрту. Спросил, могу ли одолжить у них остров на время. Это совершенно иная сделка. Они оказали нам большую поддержку. Мы вернёмся к ним, мы в долгу перед ними, должны им бои. Турниры, которые скоро пройдут на „Бойцовском острове“, никак не связаны с этой пятилетней сделкой. Возглавит ли возвращение в Абу-Даби бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи? Да», — приводит слова Даны Уайта MMAFIghting.
Примечательно, что бразильские источники уже указали 19 сентября как дату проведения этого турнира.
- 13 июня 2020
-
11:16
-
10:53
-
09:53
-
09:39
-
05:49
-
00:56
-
00:42
-
00:18
- 12 июня 2020
-
23:11
-
22:24
-
21:24
-
20:23
-
19:58
-
18:24
-
17:22
-
15:43
-
14:39
-
13:00
-
11:57
-
09:48
-
09:06
-
04:49
-
03:25
-
01:55
-
00:41
- 11 июня 2020
-
23:36
-
22:28
-
21:38
-
21:19
-
20:39
-
20:05
-
18:51
-
18:00
-
17:04
-
15:03