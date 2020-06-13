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Дана Уайт назвал место проведения боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи

Дана Уайт назвал место проведения боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что поединок между российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом организации Джастином Гэтжи состоится в Абу-Даби и возглавит первый турнир после серии шоу на «Бойцовском острове».

«Едва успели заключить с ОАЭ пятилетний контракт на проведение турниров, как весь мир пошёл к чёрту. Спросил, могу ли одолжить у них остров на время. Это совершенно иная сделка. Они оказали нам большую поддержку. Мы вернёмся к ним, мы в долгу перед ними, должны им бои. Турниры, которые скоро пройдут на „Бойцовском острове“, никак не связаны с этой пятилетней сделкой. Возглавит ли возвращение в Абу-Даби бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи? Да», — приводит слова Даны Уайта MMAFIghting.

Примечательно, что бразильские источники уже указали 19 сентября как дату проведения этого турнира.

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