«Лучше быть тем, кто делает, а не тем, кто говорит». Хабиб напомнил о победе над Конором

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» отрывок из видео, посвящённого его пути к поединку с Дастином Порье. Отрывок посвящён победе Хабиба над бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Если вы не знали.
Не говорите слишком много. Люди или делают или говорят. И лучше быть одним из тех, кто делает», — подписал видео в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC Russia.
Напомним 7 июня Конор Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры. Хабиб Нурмагомедов после победы над Макгрегором выиграл поединок с Дастином Порье. Ожидается, что следующий бой он проведёт в сентябре против временного чемпиона UFC Джастина Гэтжи.
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