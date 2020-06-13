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«Лучше быть тем, кто делает, а не тем, кто говорит». Хабиб напомнил о победе над Конором

«Лучше быть тем, кто делает, а не тем, кто говорит». Хабиб напомнил о победе над Конором
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» отрывок из видео, посвящённого его пути к поединку с Дастином Порье. Отрывок посвящён победе Хабиба над бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Если вы не знали.

Не говорите слишком много. Люди или делают или говорят. И лучше быть одним из тех, кто делает», — подписал видео в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC Russia.

Напомним 7 июня Конор Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры. Хабиб Нурмагомедов после победы над Макгрегором выиграл поединок с Дастином Порье. Ожидается, что следующий бой он проведёт в сентябре против временного чемпиона UFC Джастина Гэтжи.

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