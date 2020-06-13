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«Ты работаешь на меня, кудрявый». Пётр Ян и Шон О'Мэлли вступили в перепалку в «Твиттере»

«Ты работаешь на меня, кудрявый». Пётр Ян и Шон О'Мэлли вступили в перепалку в «Твиттере»
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств претендент на титул UFC в легчайшем весе Пётр Ян и боец Шон О'Мэлли вступили в перепалку в социальных сетях.

О'Мэлли высмеял Яна за плохое знание английского языка, сказав, что на самом деле Петра зовут «Питер».

«Успокойся, ты даже не можешь правильно написать своё имя, Питер», — написал на своей странице в «Твиттере» Шон О'Мэлли.

«Ты работаешь на меня, кудрявый», — ответил сопернику Пётр Ян.

Напомним, Пётр Ян занимает третье место в рейтинге UFC в легчайшем весе. 11 июля боец выступит на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, где встретится с экс-чемпионом лиги Жозе Алду. На кону схватки будет стоять вакантный титул чемпиона организации в легчайшем весе.

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