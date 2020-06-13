Магомедшарипов проведёт бой с Родригесом в августе, победитель получит поединок за титул

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов проведёт поединок с Яиром Родригесом в августе. Об этом сообщил менеджер российского спортсмена Ризван Магомедов.



«Есть такой бой в разработке. Предложили Родригеса, так как Макс Холлоуэй и Александр Волкановски проведут второй бой. Будем драться с Яиром. Это претендентский бой, у обоих бойцов хорошие победные серии, победитель будет драться за титул», — приводит слова Магомедова ТАСС.



На счету Магомедшарипова 19 боёв, в которых он одержал 18 побед и потерпел 1 поражение. Последний бой Забит провёл в декабре прошлого года и одержал победу над американцем Келвином Каттаром на турнире UFC Fight Night 163 в Москве. В главном событии вечера судьи единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28) присудили победу российскому бойцу.