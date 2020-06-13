Шлеменко обнаружил тело утопленника в Иртыше

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко сообщил, что нашёл труп утопленника в Иртыше во время отдыха с сыном.
«Друзья, всем привет. Сегодня со мной произошла неприятная история. Купались с сыном, и я увидел труп метрах в 15 от берега. Сплавал за ним, вытащил. Мужчина лет 40–45. Уже всё, к сожалению. Оказывать помощь было бессмысленно, потому что плавает он как минимум сутки, судя по тому, как выглядит. Вызвал полицию, жду, пока приедет наряд, чтобы забрали тело, опознали и так далее. Ребята, будьте осторожны на воде, трезво оценивайте свои силы, потому что вас кто-то может ждать дома. Вот такая неприятная ситуация. Выловил и вытащил труп из Иртыша. Впервые в жизни», — сказал Александр Шлеменко на видео в своём «инстаграме».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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