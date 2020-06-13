Пётр Ян: Алду не допускает много ошибок

Боец UFC в легчайшем весе Пётр Ян поделился мнением о своём ближайшем сопернике, экс-чемпионе лиги Жозе Алду. По его словам, на стороне бразильца опыт и умение избегать большого количества ошибок.

«Когда узнал, что UFC организовали бой Стерлинга с Сандхегеном то понял, что моим соперником будет или Мораес, или Алду. Не удивлён, что в UFC выбрали Алду, потому что он должен был драться за титул ещё в мае. На данный момент я не могу диктовать и требовать себе соперников. Я лишь претендент на вакантный титул.

Жозе очень опытный и натренированный боец. Он не допускает много ошибок и будет готов к пятираундовой встрече. Но я убеждён, что у меня есть всё для победы над ним. Не сомневаюсь, что наши стили обеспечат классный поединок", — приводит слова Яна BJ Penn.



Напомним, бой Петра Яна с Жозе Алду за титул чемпиона в легчайшем весе состоится 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

