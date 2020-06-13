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Олейник показал машину своей мечты

Олейник показал машину своей мечты
Бокс/ММА / UFC 0

Боец смешанных единоборств Алексей Олейник показал машину своей мечты. По словам спортсмена, он не хочет приобретать элитные спорткары, а вместо этого хотел бы приобрести легендарный пикап Ford F-100.

«Кому „Феррари“, кому „Мерсы“, а это авто моей мечты. Только чёрный, как у Сталлоне в „Неудержимыхе“. Кто подарит?» — написал Олейник на своей странице в социальной сети.

Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в «Инстаграме».

Напомним, Алексей Олейник провёл предыдущий поединок в минувшем месяце. Тогда он раздельным решением судей победил экс-чемпиона лиги Фабрисиу Вердума. Эта победа стала для Алексея второй в 2020 году. Ожидается, что в следующий раз он выступит уже в августе.

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