Олейник показал машину своей мечты
Боец смешанных единоборств Алексей Олейник показал машину своей мечты. По словам спортсмена, он не хочет приобретать элитные спорткары, а вместо этого хотел бы приобрести легендарный пикап Ford F-100.
«Кому „Феррари“, кому „Мерсы“, а это авто моей мечты. Только чёрный, как у Сталлоне в „Неудержимыхе“. Кто подарит?» — написал Олейник на своей странице в социальной сети.
Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсмена в «Инстаграме».
Напомним, Алексей Олейник провёл предыдущий поединок в минувшем месяце. Тогда он раздельным решением судей победил экс-чемпиона лиги Фабрисиу Вердума. Эта победа стала для Алексея второй в 2020 году. Ожидается, что в следующий раз он выступит уже в августе.
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