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Появилось видео дуэлей взглядов перед турниром UFC on ESPN 10

Появилось видео дуэлей взглядов перед турниром UFC on ESPN 10
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 13 на 14 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas2 ESPN 10. В его главном событии встретятся экс-претендентка на титул в легчайшем весе Джессика Ай и Синтия Кальвильо.

В преддверии противостояния атлеты провели традиционные дуэли взглядов.

Видео эпизода дуэли взглядов и других поединков доступно на «Чемпионате».

Напомним, соглавным событием турнира станет противостояние в полутяжёлом весе между Марвином Веттори и Карлом Роберсоном. Последний в канун турнира провалил взвешивание, не уложившись в лимит на два килограмма. Участница главного события шоу Джессика Ай тоже не уложилась в лимит весовой категории.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Vegas2 ESPN 10.

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