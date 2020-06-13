Экс-претендентка на титул UFC в легчайшем весе Джессика Ай закрыла аккаунт в «Инстаграме». Американка пошла на это после волны критики, которая обрушилась на неё менее суток назад. Джессика провалила взвешивание в преддверии турнира UFC Vegas2 ESPN 10, что и привело к скандалу.
При этом Ай критиковали не только болельщики смешанных единоборств, но и коллеги «по цеху», в том числе Джоанна Калдервуд, которой в скором времени предстоит титульный поединок с чемпионкой лиги Валентиной Шевченко.
Напомним, Джессика Ай на предстоящем турнире станет участницей главного события турнира. Её соперницей станет Синтия Кальвильо. Для Ай это будет первый поединок в 2020 году. Последний раз она появлялась в октагоне в декабре 2019 года, победив Вивиан Араужо.
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