Фьюри: Уайлдер нокаутирует Джошуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри по-прежнему считает экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера своим главным соперником. По словам Фьюри, американец в состоянии нокаутировать действующего чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.

«Уайлдер — второй по силе тяжеловес в мире. Уверен, что он нокаутирует Энтони Джошуа и всех других соперников. Уайлдер по-прежнему является для меня самым опасным соперником. Он остаётся таковым даже после того, как я его победил. Когда боец проигрывает, он может вернуться в десять раз более сильным», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.

Напомним, ранее Уайлдер и Фьюри бились дважды. В первом бою была зафиксирована ничья, во втором Тайсон одержал досрочную победу.