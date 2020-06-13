Фьюри: Уайлдер нокаутирует Джошуа
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри по-прежнему считает экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера своим главным соперником. По словам Фьюри, американец в состоянии нокаутировать действующего чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.
«Уайлдер — второй по силе тяжеловес в мире. Уверен, что он нокаутирует Энтони Джошуа и всех других соперников. Уайлдер по-прежнему является для меня самым опасным соперником. Он остаётся таковым даже после того, как я его победил. Когда боец проигрывает, он может вернуться в десять раз более сильным», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.
Напомним, ранее Уайлдер и Фьюри бились дважды. В первом бою была зафиксирована ничья, во втором Тайсон одержал досрочную победу.
- 13 июня 2020
-
19:52
-
18:49
-
18:34
-
18:15
-
17:09
-
16:17
-
15:06
-
12:33
-
12:31
-
12:02
-
11:16
-
10:53
-
09:53
-
09:39
-
05:49
-
00:56
-
00:42
-
00:18
- 12 июня 2020
-
23:11
-
22:24
-
21:24
-
20:23
-
19:58
-
18:24
-
17:22
-
15:43
-
14:39
-
13:00
-
11:57
-
09:48
-
09:06
-
04:49
-
03:25
-
01:55
-
00:41
Партнерский контент