Магомедшарипов: курс на 29 августа

Боец UFC в полулёгком весе Забит Магомедшарипов дал понять, что проведёт следующий поединок 29 августа.

«Пора завершить начатое 2 года назад. Курс на 29 августа», — написал Магомедшарипов на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

При этом россиянин добавил тег «бой с двухлетней предысторией». Таким образом, он фактически подтвердил, что встретится с Яиром Родригесом. Этот поединок находится в разработке уже два года.

Напомним, ранее информацию о бое Магомедшарипова с Родригесом подтвердил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

Последний бой Забит Магомедшарипов провёл в ноябре прошлого года и одержал победу единогласным решением судей над американцем Келвином Каттаром на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.