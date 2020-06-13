Магомедшарипов: курс на 29 августа
Боец UFC в полулёгком весе Забит Магомедшарипов дал понять, что проведёт следующий поединок 29 августа.
«Пора завершить начатое 2 года назад. Курс на 29 августа», — написал Магомедшарипов на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
При этом россиянин добавил тег «бой с двухлетней предысторией». Таким образом, он фактически подтвердил, что встретится с Яиром Родригесом. Этот поединок находится в разработке уже два года.
Напомним, ранее информацию о бое Магомедшарипова с Родригесом подтвердил менеджер россиянина Ризван Магомедов.
Последний бой Забит Магомедшарипов провёл в ноябре прошлого года и одержал победу единогласным решением судей над американцем Келвином Каттаром на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
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