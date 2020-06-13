Нурмагомедов вспомнил, как посещал Саудовскую Аравию

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как он посещал Саудовскую Аравию и приезжал на святые для мусульман места.

«Вместе с братьями пару лет назад поднимались на гору Савр, в пяти километрах южнее Мекки. В ней скрывался пророк Мухаммад», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

Соответствующий пост можно посмотреть на странице спортсмена в «Инстаграме».

Напомним, не так давно стало известно, что Хабиб Нурмагомедов, вероятнее всего, вернётся в октагон в сентябре. Его соперником должен стать временный чемпион лиги в лёгком весе Джастин Гэтжи. Ожидается, что их дуэль пройдёт в Абу-Даби. В последний раз россиянин появлялся в клетке в сентябре 2019 года, тогда он также выступил в Абу-Даби и победил Дастина Порье.